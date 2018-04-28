Saúde financeira do capixaba recua 8,6% no primeiro trimestre

Você já ouviu falar no termo “saúde financeira”? O Guia Bolso - aplicativo para ajudar no controle financeiro pessoal - realizou um levantamento para verificar como está a saúde financeira do capixaba. Para isso, a base foi calculado em três parâmetros: fluxo de caixa (economia feita entre os ganhos e gastos mensais), investimentos (se a pessoa fez aplicações) e dívidas (se o consumidor pagou juros de dívidas caras como cheque especial).
O levantamento constatou que a saúde financeira capixaba recuou 8,6% no primeiro trimestre do ano, diferente da tendência sentida pelo índice nacional. Em entrevista ao CBN Vitória, Thiago Alvarez, CEO do Guia Bolso, detalha a pesquisa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Thiago Alvarez - 28-04-18.mp3