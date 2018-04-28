Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Saúde financeira do capixaba recua 8,6% no primeiro trimestre

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 12:17

Publicado em 

28 abr 2018 às 12:17
Você já ouviu falar no termo “saúde financeira”? O Guia Bolso - aplicativo para ajudar no controle financeiro pessoal - realizou um levantamento para verificar como está a saúde financeira do capixaba. Para isso, a base foi calculado em três parâmetros: fluxo de caixa (economia feita entre os ganhos e gastos mensais), investimentos (se a pessoa fez aplicações) e dívidas (se o consumidor pagou juros de dívidas caras como cheque especial).
O levantamento constatou que a saúde financeira capixaba recuou 8,6% no primeiro trimestre do ano, diferente da tendência sentida pelo índice nacional. Em entrevista ao CBN Vitória, Thiago Alvarez, CEO do Guia Bolso, detalha a pesquisa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Thiago Alvarez - 28-04-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados