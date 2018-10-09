Saúde é apontada como prioridade por terceiro mais votado para ALES

Deputado estadual eleito com o terceiro maior número de votos no Estado, cerca 43 mil, o empresário colatinense Renzo Vasconcelos (PP) chega pela primeira vez à Assembleia Legislativa com discurso de renovação e promete atuar para a saúde e educação no Espírito Santo. O político participa da gestão de um centro universitário e um hospital no município. Durante a carreira política foi eleito vereador de Colatina em 2012 e ficou como suplente nas eleições para deputado estadual em 2014. Confira mais detalhes sobre as propostas do deputado eleito nesta edição do CBN Cotidiano!