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ENTREVISTAS

Saúde é apontada como prioridade por terceiro mais votado para ALES

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 19:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 out 2018 às 19:07
Deputado estadual eleito com o terceiro maior número de votos no Estado, cerca 43 mil, o empresário colatinense Renzo Vasconcelos (PP) chega pela primeira vez à Assembleia Legislativa com discurso de renovação e promete atuar para a saúde e educação no Espírito Santo. O político participa da gestão de um centro universitário e um hospital no município. Durante a carreira política foi eleito vereador de Colatina em 2012 e ficou como suplente nas eleições para deputado estadual em 2014. Confira mais detalhes sobre as propostas do deputado eleito nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Renzo Vasconcelos - 09-10-18.mp3

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