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9 testes positivos

Saúde confirma fungo histoplasma como causa da contaminação no Hospital Santa Rita

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2025 às 10:54
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Crédito: Ricardo Medeiros
O surto de infecção registrado no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, foi causado pelo fungo histoplasma,  geralmente encontrado em fezes de aves e morcegos. Novos laudos laboratoriais confirmaram a tese investigada, segundo informações do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em entrevista nesta terça-feira (04) à CBN Vitória. O número de testes positivos para histoplasma subiu para nove entre os casos suspeitos investigados. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 04-11-25.mp3
Por onde teria começado a cotaminação? Ainda não está claro nem comprovado, mas a coordenadora de Controle de Infecção Hospitalar do Santa Rita, a infectologista Carolina Salume, acredita que o contato com o fungo pode ter relação com frestas ou vedações ineficientes de janelas. Para a especialista, é baixa a chance da entrada do fungo ter acontecido pelo ar-condicionado. "Todo o ar-condicionado do hospital passou por manutenção e limpeza de filtro pouco antes do surto. Além disso, as amostras recolhidas nele foram negativas. Por isso existe a possibilidade de ter vindo pelas janelas, alguma fresta que tenha ficado aberta inadvertidamente. Isso porque as janelas de hospital não são abertas. É hipótese, mas acreditamos que ocorreu contato do meio externo com o meio interno do hospital", explicou Salume.

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