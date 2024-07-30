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Saúde

Saúde alerta para riscos do uso dos cigarros eletrônicos pelo público jovem

Ouça entrevista com a médica pneumologista do Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, Kristiane Rocha Moreira Soneghet

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jul 2024 às 12:12
Cigarro eletrônico
Cigarro eletrônico Crédito: Pixabay
Importante alerta de saúde! Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF’s), mais conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes, têm se popularizado nos últimos anos, principalmente, entre os mais jovens. Apesar de não parecer, esses dispositivos também são derivados do tabaco e, portanto, estão ligados diretamente ao tabagismo, doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Diante desse contexto, a Secretaria da Saúde (Sesa) traz alertas sobre os riscos à saúde que os dispositivos podem acarretar. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista do Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, Kristiane Rocha Moreira Soneghet, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Kristiane Rocha Moreira Soneghet - 30-07-24

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