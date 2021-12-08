Sardenberg homenageia a mulher em "O Livro da Belle"

A "Belle", em "O Livro da Belle: Histórias de Mulheres", é a psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg. A obra foi lançada no último mês de novembro, cerca de dois anos após sua morte. O responsável pela publicação foi seu companheiro durante 24 anos - o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o livro póstumo que reúne anotações pessoais e escritas ficcionais da autora sobre o universo feminino, que mostram "uma outra Cybelle, para além da produção acadêmica", diz o âncora da Rádio CBN.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Alberto Sardenberg - 08-12-21.mp3
[Com informações da Rádio CBN]