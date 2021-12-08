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Sardenberg homenageia a mulher em "O Livro da Belle"

Quem conta esta história é o próprio âncora da CBN, Carlos Alberto Sardenberg

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2021 às 12:17
Carlos Alberto Sardenberg com Cybelle Weinberg
Carlos Alberto Sardenberg com Cybelle Weinberg Crédito: Divulgação
A "Belle", em "O Livro da Belle: Histórias de Mulheres", é a psicanalista Cybelle Weinberg Sardenberg. A obra foi lançada no último mês de novembro, cerca de dois anos após sua morte. O responsável pela publicação foi seu companheiro durante 24 anos - o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o livro póstumo que reúne anotações pessoais e escritas ficcionais da autora sobre o universo feminino, que mostram "uma outra Cybelle, para além da produção acadêmica", diz o âncora da Rádio CBN.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Alberto Sardenberg - 08-12-21.mp3
[Com informações da Rádio CBN]

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