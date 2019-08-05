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IMUNIZAÇÃO

Sarampo: vacina indicada para crianças de 6 a 11 meses que vão viajar

Segundo a Sesa, esta é uma recomendação do Ministério da Saúde e visa a proteção desta faixa etária diante do cenário epidemiológico em outros Estados

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2019 às 11:21
A partir desta segunda-feira (05), crianças de 6 a 11 meses que forem viajar com os responsáveis para áreas que apresentam surto ativo de sarampo, devem se imunizar contra a doença. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde e deve ser tomada no período mínimo de 15 dias antes da data prevista para o deslocamento, com uma dose da vacina tríplice viral.
A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses. A Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, é quem detalha o assunto. Até final de julho deste ano, foram notificados 52 casos, com 51 descartados e um está em investigação. No ano passado, o Espírito Santo registrou 67 casos suspeitos, mas todos foram descartados laboratorialmente. 
 
Esta dose da vacina tríplice viral não será considerada válida para fins do Calendário Nacional de Vacinação da Criança. Ou seja, os pais deverão ficar atentos já que uma outra dose deve ser tomada pela criança aos 12 meses e mais uma aos 15 meses.  
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 05-08-19

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