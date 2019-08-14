Sarampo: uma pessoa pode transmitir a doença para até 12 outras

A doença pode evoluir também para a forma mais grave, com o aparecimento de uma pneumonia viral e até encefalite, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi.

A especialista alerta também que uma única pessoa é capaz de transmitir o sarampo para um grupo de até 12 pessoas, daí a conotação de doença altamente contagiosa. Pessoas com sintomas da doença não devem fazer uso de aspirina e nem de anti-inflamatórios.