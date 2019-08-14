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Sarampo: uma pessoa pode transmitir a doença para até 12 outras

Ouça as orientações da médica infectologista Rúbia Miossi

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:06
Vacinação contra o sarampo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O sarampo é uma doença altamente contagiosa que tem como os primeiros sintomas febre alta, mal-estar, coriza, conjuntivite e tosse. Nos dias seguintes o paciente evolui para o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. 
>Vírus do sarampo fica até duas horas no ar, diz coordenadora da Sesa
A doença pode evoluir também para a forma mais grave, com o aparecimento de uma pneumonia viral e até encefalite, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi.
>Caso de sarampo provoca aumento na procura pela vacina em Cariacica
A especialista alerta também que uma única pessoa é capaz de transmitir o sarampo para um grupo de até 12 pessoas, daí a conotação de doença altamente contagiosa. Pessoas com sintomas da doença não devem fazer uso de aspirina e nem de anti-inflamatórios.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rúbia Miossi - 14-08-19

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