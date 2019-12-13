Saque imediato: 200 mil capixabas poderão sacar valor maior do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou que os saques de até R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser feitos no próximo dia 20 de dezembro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Denis Mendes de Melo Matias, Superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, explica as regras para o saque e quem é beneficiado.
"O trabalhador deve observar o saldo que tinha na conta até 24 de julho deste ano. Quem tinha até R$ 998,00 poderá fazer o saque complementar da conta até esse valor. Por exemplo, quem tinha R$ 700 e sacou R$ 500, poderá sacar agora os outros R$ 200. Agora, quem tinha na conta R$ 1000,00 e sacou R$ 500, não poderá fazer a retirada agora", diz ao explicar o Saque Imediato.
Com a abertura do calendário do último lote na próxima semana para os nascidos em novembro e dezembro e que tenham cumprido as regras da data e valor, poderá retirar de uma única vez os R$ 998,00, como explicou.
Segundo o Superintendente, os saques de correntistas do FGTS no Espírito Santo injetaram na economia cerca de R$ 500 milhões e, agora, com esse novo aumento no valor, mais R$ 60 milhões devem entrar em circulação. "A Caixa ainda não fez o levantamento exato, mas seguindo a proporção de contas do FGST no Estado que tem 2 milhões de trabalhadores, cerca de 200 mil capixabas poderão ser beneficiados com o saque do valor complementar", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Denis Melo - 13-12-19
Com a autorização para retirar o dinheiro a partir do próximo dia 20, as agências do banco no Estado vão abrir em horário diferenciado durante a semana para atender o trabalhador.
Entenda:
Tem direito a sacar R$ 998 quem tiver saldo de até esse valor na conta vinculada ao fundo de garantia. Essa quantia pode ser retirada de cada conta ativa (emprego atual) ou inativa (emprego anterior). Para o trabalhador com mais de R$ 998 na conta, o limite de saque segue sendo de R$ 500. Aqueles que tinham até R$ 500 na conta de FGTS naquela mesma data não terão valores complementares a receber.