Saque imediato: 200 mil capixabas poderão sacar valor maior do FGTS

Agência Vila Velha, na Avenida Champagnat Crédito: Adalberto Cordeiro

A Caixa Econômica Federal anunciou que os saques de até R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser feitos no próximo dia 20 de dezembro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Denis Mendes de Melo Matias, Superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, explica as regras para o saque e quem é beneficiado

"O trabalhador deve observar o saldo que tinha na conta até 24 de julho deste ano. Quem tinha até R$ 998,00 poderá fazer o saque complementar da conta até esse valor. Por exemplo, quem tinha R$ 700 e sacou R$ 500, poderá sacar agora os outros R$ 200. Agora, quem tinha na conta R$ 1000,00 e sacou R$ 500, não poderá fazer a retirada agora", diz ao explicar o Saque Imediato.

Com a abertura do calendário do último lote na próxima semana para os nascidos em novembro e dezembro e que tenham cumprido as regras da data e valor, poderá retirar de uma única vez os R$ 998,00, como explicou.

Segundo o Superintendente, os saques de correntistas do FGTS no Espírito Santo injetaram na economia cerca de R$ 500 milhões e, agora, com esse novo aumento no valor, mais R$ 60 milhões devem entrar em circulação. "A Caixa ainda não fez o levantamento exato, mas seguindo a proporção de contas do FGST no Estado que tem 2 milhões de trabalhadores, cerca de 200 mil capixabas poderão ser beneficiados com o saque do valor complementar", disse.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Denis Melo - 13-12-19

Com a autorização para retirar o dinheiro a partir do próximo dia 20, as agências do banco no Estado vão abrir em horário diferenciado durante a semana para atender o trabalhador.

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