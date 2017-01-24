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ENTREVISTA

Saque do FGTS inativo: trabalhador deve conferir se empresa efetuou depósitos

Especialista fala que antes de contar com dinheiro extra, trabalhador deve saber se conta recebeu os depósitos obrigatórios

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 18:43

Publicado em 

24 jan 2017 às 18:43
Desde que o governo federal anunciou a liberação do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de empregos antigos, apareceram as dúvidas da população sobre o saque do dinheiro. Mas, afinal,retirar o dinheiro do fundo inativo poderá trazer opções vantajosas para o seu bolso? Para nos ajudar a tirar essa dúvida, o presidente do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, Mario Avelino, explica, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, que antes de qualquer coisa, o trabalhador deve estar atento se a empresa onde trabalhou efetuou os depósitos obrigatórios. Sobre o dinheiro, ele fala da prioridade para o pagamento de dívidas para fugir da cobrança de juros. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Mario Avelino - 24-01-17.mp3
Mais de 450 mil trabalhadores no Espírito Santo vão poder sacar recursos de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e colocá-los para render mais. Para se ter uma ideia, nos últimos 17 anos, o dinheiro aplicado no fundo acumulou perdas de 39% para a inflação. Diante desse cenário, quem retirar o dinheiro do fundo inativo poderá ter opções mais vantajosas para o bolso.
Se o rendimento do FGTS hoje está em torno de 5%, a poupança - aplicação que tem um dos piores rendimentos entre as disponíveis no mercado -, deu retorno de 8,3% em 2016.
Serviço
Mário Avelino fala ainda sobre o uso do FGTS na ocasião para compra de ações da Petrobras. Mais informações em www.fundodevido.org.br

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