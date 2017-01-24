Saque do FGTS inativo: trabalhador deve conferir se empresa efetuou depósitos

Desde que o governo federal anunciou a liberação do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de empregos antigos, apareceram as dúvidas da população sobre o saque do dinheiro. Mas, afinal,retirar o dinheiro do fundo inativo poderá trazer opções vantajosas para o seu bolso? Para nos ajudar a tirar essa dúvida, o presidente do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, Mario Avelino, explica, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, que antes de qualquer coisa, o trabalhador deve estar atento se a empresa onde trabalhou efetuou os depósitos obrigatórios. Sobre o dinheiro, ele fala da prioridade para o pagamento de dívidas para fugir da cobrança de juros. Ouça na íntegra:

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Mais de 450 mil trabalhadores no Espírito Santo vão poder sacar recursos de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e colocá-los para render mais. Para se ter uma ideia, nos últimos 17 anos, o dinheiro aplicado no fundo acumulou perdas de 39% para a inflação. Diante desse cenário, quem retirar o dinheiro do fundo inativo poderá ter opções mais vantajosas para o bolso.

Se o rendimento do FGTS hoje está em torno de 5%, a poupança - aplicação que tem um dos piores rendimentos entre as disponíveis no mercado -, deu retorno de 8,3% em 2016.

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