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Saque de R$ 500 não tem relação com saque aniversário do FGTS

Explicação é do superintendente regional da Caixa em exercício, Fábio Ronchi

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 21:02

Publicado em 

12 set 2019 às 21:02
FGTS: saque de R$ 500 começa nesta sexta-feira Crédito: Arquivo
A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (13) o crédito em conta do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e abril. No saque imediato, os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o superintendente regional da Caixa em exercício, Fábio Ronchi, explica que o crédito ocorrerá automaticamente nas datas previstas no calendário nas contas poupança abertas até 24 de julho - data de edição da MP 889/2019. 
O superintendente explica que o recebimento do dinheiro neste calendário, que segue até março de 2020 para aqueles que não têm conta no banco, não tem nenhuma relação com a adesão ao Saque Aniversário, previsto apenas para o próximo ano. 
"Esse saque do crédito de R$ 500 é para o calendário de agora. Não vai se repetir no próximo ano", alerta. As agências da Caixa no Espírito Santo vão abrir às 8h nesta sexta para atendimento ao público em busca do saque. 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Ronchi - 12-09-19

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