Saque-aniversário do FGTS: trabalhador deve analisar regras

"Desde que houve uma alteração no rendimento do fundo, ele passou a ser atrativo para o dinheiro do trabalhador depositado lá. Atualmente, dependendo do investimento que será feito, o trabalhador pode deixar de ter ganhos se comparar à rentabilidade do fundo", analisa. Sobre a retirada do dinheiro para fazer compras variadas, Valcemiro orienta uma melhor análise desse correntista. Mas se o objetivo é pagar dívidas que tenham juros altos, isso pode significar uma boa alternativa - mas lembrando de outras consequências que vem com adesão, como não ter direito ao saque rescisão. Ouça a entrevista completa: