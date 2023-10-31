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'São silenciosos', alerta promotor sobre crimes virtuais envolvendo crianças e adolescentes

Ouça entrevista com o coordenador do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, Thiago Pinhal

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 out 2023 às 11:12
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
Tecnologia, hacker, ataque cibernético,computador Crédito: Pexels
Nos últimos meses, os aplicativos de troca de mensagens, como a plataforma Discord, ganharam repercussão nacional após denúncias de casos de estupros virtuais. Um dos casos chocantes, que corre em segredo de Justiça, envolveu um adolescente capixaba de 17 anos. Morador de Vila Velha, o jovem está sendo investigado por atrair vítimas usando um jogo virtual.
Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Thiago Pinhal, explica os cuidados que devem ser tomados pelos pais e responsáveis para que os ambientes virtuais sejam seguros para os adolescentes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Pinhal - 31-10-23.mp3

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