'São silenciosos', alerta promotor sobre crimes virtuais envolvendo crianças e adolescentes

Nos últimos meses, os aplicativos de troca de mensagens, como a plataforma Discord, ganharam repercussão nacional após denúncias de casos de estupros virtuais. Um dos casos chocantes, que corre em segredo de Justiça, envolveu um adolescente capixaba de 17 anos. Morador de Vila Velha, o jovem está sendo investigado por atrair vítimas usando um jogo virtual.

Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Thiago Pinhal, explica os cuidados que devem ser tomados pelos pais e responsáveis para que os ambientes virtuais sejam seguros para os adolescentes. Ouça a conversa completa!