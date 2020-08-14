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CRIME BÁRBARO

São Mateus: o que a Lei prevê sobre o aborto após casos de estupro

Ouça as explicações do advogado criminalista e professor de Direito Penal, Rivelino Amaral

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:51
A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no Brasil Crédito: Pixabay
Um crime descoberto no último sábado, 8 de agosto, gerou revolta no Espírito Santo. O episódio, ocorrido em São Mateus, no Norte do Estado, envolve um caso de estupro de vulnerável e a consequente gravidez de uma criança de 10 anos de idade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Rivelino Amaral, explicou o que a legislação brasileira prevê sobre a realização do aborto após casos de estupro. Ouça.
Entrevista - Fabio Botacin - Rivelino Amaral - 14-08-20
O advogado aponta que, desde 1940, no Artigo 128 do Código Penal, há duas possibilidades para prática do aborto: quando a gestante corre risco de vida ou quando a mulher é vítima de estupro. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é entendimento jurisprudencial, ou seja não está descrita no Código Penal, que é quando há a formação do feto anencéfalo.
"Nesse caso, estamos diante das duas possibilidades expressas em lei: a menina tem 10 anos, corre o risco de vida, ou seja não tem o corpo totalmente desenvolvido, e também foi vítima de estupro. Logo, há autorização para o aborto à luz do que dispõe o Código Penal nas duas possibilidades que ele elenca", explica Amaral.
 

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