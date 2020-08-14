São Mateus: o que a Lei prevê sobre o aborto após casos de estupro

A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no Brasil Crédito: Pixabay

Um crime descoberto no último sábado, 8 de agosto, gerou revolta no Espírito Santo. O episódio, ocorrido em São Mateus, no Norte do Estado, envolve um caso de estupro de vulnerável e a consequente gravidez de uma criança de 10 anos de idade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Rivelino Amaral, explicou o que a legislação brasileira prevê sobre a realização do aborto após casos de estupro. Ouça.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Rivelino Amaral - 14-08-20

O advogado aponta que, desde 1940, no Artigo 128 do Código Penal, há duas possibilidades para prática do aborto: quando a gestante corre risco de vida ou quando a mulher é vítima de estupro. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é entendimento jurisprudencial, ou seja não está descrita no Código Penal, que é quando há a formação do feto anencéfalo.