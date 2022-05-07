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Turismo no Território do Bem

São Benedito: conheça os detalhes da nova rota turística de Vitória

O entrevistado é Valmir Dantas, morador de São Benedito e responsável pela ativação da Rota

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 11:16

Publicado em 

07 mai 2022 às 11:16
Valmir Dantas no Mirante Farol de São Benedito, em Vitória
Valmir Dantas no Mirante Farol de São Benedito, em Vitória Crédito: Radan Brendon/PMV
Uma nova rota turística de Vitória foi inaugurada no Morro São Benedito. A iniciativa da ONG Ateliê de Ideias conta com o apoio dos moradores e tem o objetivo de valorizar a história do bairro e de seus moradores, além de aquecer a economia no Território do Bem, região formada por São Benedito e outras oito comunidades do entorno. A rota turística conta com oito pontos, começando pela rua principal do bairro São Benedito até chegar a um dos pontos mais altos da cidade: o Farol de São Benedito, com vista panorâmica para toda a Grande Vitória. Quem conta os detalhes é técnico em Desenvolvimento Comunitário da organização, Valmir Dantas, responsável pela ativação da Rota, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Diony Silva entrevista Valmir Dantas - 07/05/2022

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