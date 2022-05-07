São Benedito: conheça os detalhes da nova rota turística de Vitória

Uma nova rota turística de Vitória foi inaugurada no Morro São Benedito. A iniciativa da ONG Ateliê de Ideias conta com o apoio dos moradores e tem o objetivo de valorizar a história do bairro e de seus moradores, além de aquecer a economia no Território do Bem, região formada por São Benedito e outras oito comunidades do entorno. A rota turística conta com oito pontos, começando pela rua principal do bairro São Benedito até chegar a um dos pontos mais altos da cidade: o Farol de São Benedito, com vista panorâmica para toda a Grande Vitória. Quem conta os detalhes é técnico em Desenvolvimento Comunitário da organização, Valmir Dantas, responsável pela ativação da Rota, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: