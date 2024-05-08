Santuário Nacional celebra 10 anos da canonização de Anchieta

Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação

No dia 19 de março de 1534, nasceu José de Anchieta que viria a se tornar uma das figuras mais importantes da história de nosso país, sendo reconhecido como Apóstolo e Padroeiro do Brasil. Nesse cenário, a Festa Nacional de São José de Anchieta, que ocorrerá dos dias 29 de maio a 09 de junho, ganha um significado especial este ano, ao celebrar os 10 anos de sua canonização e os 490 anos de seu nascimento. De acordo com o reitor do Santuário São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte, a história de São José de Anchieta é um testemunho inspirador de amor ao próximo, despertando desejo nas pessoas de saírem de si mesmas em busca do bem comum. A influência dos jesuítas pode ser percebida na literatura, arquitetura, religião, meio ambiente, entre outros aspectos. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Álvaro Negromonte, fala sobre as festividades.

Durante os dias da festa, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma série de eventos, incluindo apresentações culturais, entrevistas com personalidades que compartilharão suas visões sobre a vida e obra de São José de Anchieta e as populares peregrinações e novenas, que contarão com o apoio e a participação de diferentes comunidades e movimentos. O encerramento, em 09 de junho, dia de São José de Anchieta, contará, ainda, com uma série de eventos e a missa solene, às 16h, no adro do Santuário. A Festa Nacional de São José de Anchieta é uma realização do Santuário Nacional e dos Jesuítas Brasil, com o apoio da prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, por meio do edital de eventos da Secretaria de Turismo. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Álvaro Negromonte - 08-05-24.mp3

25 de maio | 18h - Romaria Luminosa

Saída de Ubu com destino ao Santuário Nacional de São José de Anchieta

29 de maio | 19h - Novena 1

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Anchieta

30 de maio | 16h - Corpus Christi Missa no adro do Santuário

31 de maio | 19h - Novena 2

Presença fraterna: Paróquia Santo Antônio de Pádua, Iconha

01 de junho | 19h - Novena 3

Presença fraterna: Paróquia São Francisco Xavier, Iriri

02 de junho | 19h - Recepção dos Passos de Anchieta

Missas: 08h | 10h30 | 13h30 | 19h00

12h - Exibição do Projeto Viva Anchieta

Apresentações culturais no adro do Santuário

03 de junho | 19h - Novena 4

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guarapari

04 de junho | 19h - Novena 5

Presença fraterna: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma

05 de junho | 19h - Novena 6

Presença fraterna: Paróquia São José, Guarapari

06 de junho | 19h - Novena 7

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves

07 de junho | 19h - Novena 8

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

08 de junho

16h00 - Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem - De Iriri para o Santuário de Anchieta - Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 - Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

09 de junho

14h - Exibição do Projeto Viva Anchieta

16h - Missa Solene

17h30 - Show: Dunga

Transmissão diária no canal do youtube @tvsantuariodeanchieta