Santuário de Anchieta: Centro de Documentação Jesuítica abre para pesquisas e estudos

Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação

Foi inaugurado, nesta semana, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, o Centro de Documentação Jesuítica do Santuário Nacional de São José de Anchieta. O espaço vai reunir centenas de importantes documentos catalogados e digitalizados, abertos para visitas de todos os capixabas e turistas interessados na rica história dos Jesuítas no Estado. O espaço terá o nome do Padre Murilo Moutinho, SJ., que foi um grande postulador do santo. Em entrevista à CBN Vitória, Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, coordenadora do projeto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Acervo

O Centro de Documentação Jesuítica do Santuário Nacional de São José de Anchieta reúne material produzida do século XVI a XXII, no Brasil e no exterior. Entre eles se destacam o livro da catequese de São José de Anchieta, correspondências do Jesuíta, a Bula de Canonização, o processo de beatificação e fotografias, dentre outros documentos importantes. Vai abrigar ainda o relevante trabalho de pesquisa do professor da Ufes, José Antonio Carvalho, sobre o Patrimônio Arquitetônico Jesuítico no Espírito Santo, que foi doado e estará digitalizado e disponível para pesquisa.

Instalações

O espaço foi construído conforme determinam os critérios internacionais de arqueologia, visando a correta conservação e uso de seu acervo.

Pesquisa

Com computadores e mobiliário apropriado, o Centro de Documentação reúne centenas de importantes documentos catalogados e digitalizados. Foi adquirido, ainda, o programa de pesquisa “pergamum”, sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação, usado nas universidades da Companhia de Jesus e nos melhores centros de pesquisa do Brasil

Clientela

Acessível a todos os capixabas interessados na rica história dos Jesuítas no Espírito Santo, o acervo estará disponível para pesquisa de estudantes, jornalistas, religiosos, teólogos, historiadores e outros interessados.

Funcionamento

De terça à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Localização