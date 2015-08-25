O município de Santa Teresa vai passar a integrar a Rota Imperial, que vai de Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais, e percorre até o momento 14 municípios capixabas, 17 mineiros e reproduz os caminhos de exploração do território nacional em busca do ouro, no século 19. A informação é do professor João Eurípedes Franklin Leal, historiador e voluntário no levantamento histórico que está sendo feito para as comemorações dos 200 anos da Rota Imperial.
Para demarcação do trajeto, a praça João Clímaco, na capital capixaba, foi escolhida como marco zero da Rota Imperial. Ao todo, a rota contempla 575 quilômetros de extensão, sendo 301 no Espírito Santo. Foram instalados 384 marcos e 52 placas de identificação dos trechos na Estrada no Espírito Santo, que passa por Vitória, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins,Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Muniz Freire,Viana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof. João Eurípedes Franklin Leal - 25-08-15