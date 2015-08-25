Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TURISMO

Santa Teresa vai passar a integrar a Rota Imperial

Rota vai de Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais, e reproduz os caminhos de exploração do território nacional em busca do ouro

Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 14:48

Publicado em 

25 ago 2015 às 14:48
O município de Santa Teresa vai passar a integrar a Rota Imperial, que vai de Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais, e percorre até o momento 14 municípios capixabas, 17 mineiros e reproduz os caminhos de exploração do território nacional em busca do ouro, no século 19. A informação é do professor João Eurípedes Franklin Leal, historiador e voluntário no levantamento histórico que está sendo feito para as comemorações dos 200 anos da Rota Imperial.
Para demarcação do trajeto, a praça João Clímaco, na capital capixaba, foi escolhida como marco zero da Rota Imperial. Ao todo, a rota contempla 575 quilômetros de extensão, sendo 301 no Espírito Santo. Foram instalados 384 marcos e 52 placas de identificação dos trechos na Estrada no Espírito Santo, que passa por Vitória, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins,Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Muniz Freire,Viana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof. João Eurípedes Franklin Leal - 25-08-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados