O município de Santa Teresa vai passar a integrar a Rota Imperial, que vai de Vitória a Ouro Preto, em Minas Gerais, e percorre até o momento 14 municípios capixabas, 17 mineiros e reproduz os caminhos de exploração do território nacional em busca do ouro, no século 19. A informação é do professor João Eurípedes Franklin Leal, historiador e voluntário no levantamento histórico que está sendo feito para as comemorações dos 200 anos da Rota Imperial.