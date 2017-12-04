Santa Teresa registra maior acumulado de chuva das últimas 24 horas

Um novo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, ao final da manhã desta segunda-feira (04), sobre as chuvas no Espírito Santo aponta que os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em: Santa Teresa (69.36), Castelo (37.16), Alegre (36), Governador Lindenberg (33.09), Santa Maria de Jetibá (30.16), Jerônimo Monteiro (28.33), Cachoeiro de Itapemirim (26.94),

Guaçuí (26.37) e Vila Velha (25.2).

De acordo com o tenente-coronel Carlos Magno, coordenador de Comunicação da Defesa Civil Estadual, como há previsão de chuva até a próxima sexta-feira (08), os riscos de deslizamento de terra aumentam. Já há oito famílias desalojadas e outras 27 desabrigadas.

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Defesa Civil

Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em:

Santa Teresa (69.36)

Castelo (37.16)

Alegre (36)

Governador Lindenberg (33.09)

Santa Maria de Jetibá (30.16)

Jerônimo Monteiro (28.33)

Cachoeiro de Itapemirim (26.94)

Guaçuí (26.37)

Vila Velha (25.2)

Desalojados

- Vitória: 01 família

- Muniz Freire: 01 família

- Cariacica - 01 família

- Afonso Cláudio - 05 famílias

Desabrigados

- Muniz Freire - 07 famílias

- Iconha - 01 família

- Fundão - 01 família

- Viana - 17 famílias

- Presidente Kennedy - 01 família

Ocorrências de relevância

- Pinheiros: Choveu granizo neste domingo (03). Vários pontos de alagamento na cidade.

- Santa Teresa: Rolamento de pedras na ES 080. Pista já foi desobstruída.

- Vila Velha: Queda de árvores em alguns pontos do município; queda da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu; e vários pontos de alagamentos.

- Santa Maria de Jetibá - Deslizamento de terra e pedra sobre a pista da Rodovia ES 264 ao lado da PCH Rio Bonito. Possibilidade de ter continuidade de desprendimento de placas.

DER

Litoral Sul / Central Sul

- Queda de árvore interdita Rodovia do Frade, entre Cachoeiro e Itapemirim. Pistas liberadas

Na manhã desta segunda (4), por conta das fortes chuvas, uma árvore caiu no Km 28 da Rodovia do Frade (ES 488), entre Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. O local da interdição foi a, aproximadamente, três quilômetros da BR 101. As equipes do DER-ES retiraram a árvore e o trânsito já está liberado. Está sendo feita a limpeza do local, sem prejudicar o fluxo.

A alternativa para o acesso a Cachoeiro para o motorista que seguia pela BR 101 foi a BR 482, entrando por Safra.

Litoral Sul

- Desvio da antiga ponte de Vila de Itapemirim é interditado por conta da inundação. Alternativa é a Rodovia do Penedo

O desvio da antiga ponte de Vila de Itapemirim, no Km 19 da ES 487, em Itapemirim, foi interditado por conta da inundação provocada pelo aumento do volume no rio. A alternativa para o motorista que estiver indo de Rio Novo do Sul (BR 101) para Itapemirim será a Rodovia do Penedo, com entrada no Km 18,6 da ES 487. O motorista sairá na ES 060, em Vila de Itapemirim.