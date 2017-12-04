Santa Teresa registra maior acumulado de chuva das últimas 24 horas

Um novo balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, ao final da manhã desta segunda-feira (04), sobre as chuvas no Espírito Santo aponta que os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em: Santa Teresa (69.36), Castelo (37.16), Alegre (36), Governador Lindenberg (33.09), Santa Maria de Jetibá (30.16), Jerônimo Monteiro (28.33), Cachoeiro de Itapemirim (26.94),
Guaçuí (26.37) e Vila Velha (25.2).
De acordo com o tenente-coronel Carlos Magno, coordenador de Comunicação da Defesa Civil Estadual, como há previsão de chuva até a próxima sexta-feira (08), os riscos de deslizamento de terra aumentam. Já há oito famílias desalojadas e outras 27 desabrigadas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente Carlos Vagner -
Defesa Civil
Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em:
Santa Teresa (69.36)
Castelo (37.16)
Alegre (36)
Governador Lindenberg (33.09)
Santa Maria de Jetibá (30.16)
Jerônimo Monteiro (28.33)
Cachoeiro de Itapemirim (26.94)
Guaçuí (26.37)
Vila Velha (25.2)
Desalojados
- Vitória: 01 família
- Muniz Freire: 01 família
- Cariacica - 01 família
- Afonso Cláudio - 05 famílias
Desabrigados
- Muniz Freire - 07 famílias
- Iconha - 01 família
- Fundão - 01 família
- Viana - 17 famílias
- Presidente Kennedy - 01 família
Ocorrências de relevância
- Pinheiros: Choveu granizo neste domingo (03). Vários pontos de alagamento na cidade.
- Santa Teresa: Rolamento de pedras na ES 080. Pista já foi desobstruída.
- Vila Velha: Queda de árvores em alguns pontos do município; queda da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu; e vários pontos de alagamentos.
- Santa Maria de Jetibá - Deslizamento de terra e pedra sobre a pista da Rodovia ES 264 ao lado da PCH Rio Bonito. Possibilidade de ter continuidade de desprendimento de placas.
DER
Litoral Sul / Central Sul
- Queda de árvore interdita Rodovia do Frade, entre Cachoeiro e Itapemirim. Pistas liberadas
Na manhã desta segunda (4), por conta das fortes chuvas, uma árvore caiu no Km 28 da Rodovia do Frade (ES 488), entre Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. O local da interdição foi a, aproximadamente, três quilômetros da BR 101. As equipes do DER-ES retiraram a árvore e o trânsito já está liberado. Está sendo feita a limpeza do local, sem prejudicar o fluxo.
A alternativa para o acesso a Cachoeiro para o motorista que seguia pela BR 101 foi a BR 482, entrando por Safra.
Litoral Sul
- Desvio da antiga ponte de Vila de Itapemirim é interditado por conta da inundação. Alternativa é a Rodovia do Penedo
O desvio da antiga ponte de Vila de Itapemirim, no Km 19 da ES 487, em Itapemirim, foi interditado por conta da inundação provocada pelo aumento do volume no rio. A alternativa para o motorista que estiver indo de Rio Novo do Sul (BR 101) para Itapemirim será a Rodovia do Penedo, com entrada no Km 18,6 da ES 487. O motorista sairá na ES 060, em Vila de Itapemirim.
Essa alternativa é também para quem estiver saindo de Barra do Itapemirim em direção à BR 101. Em ambos os casos, o motorista levará, aproximadamente, 25 minutos a mais em seu percurso. Para quem estiver em Marataízes, o acesso mais rápido para a BR 101 continua sendo por meio da ES 490. As equipes do DER-ES estão de plantão para as ocorrências das chuvas, e os motoristas precisam ter atenção redobrada na condução dos veículos.