Santa Teresa Gourmet é atração nas montanhas; conheça detalhes

O Festival Santa Teresa Gourmet chega à sua nona edição com sete dias de programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris: começou no último fim de semana e continuará neste feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 23 de abril. São dois finais de semana com lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate. A exemplo de edições anteriores, boa parte das atividades do festival vai se concentrar na Praça da Cultura, no Centro. O local terá uma praça de alimentação com atrativos como a tradicional Cantina da Nonna, cervejas artesanais capixabas, fogo de chão, parrilha e adega com vinhos e produtos de delicatéssen.