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Festival

Santa Teresa Gourmet é atração nas montanhas; conheça detalhes

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o organizador do evento, Eduardo Destefani, traz detalhes da programação

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:57

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

19 abr 2023 às 17:57
Santa Teresa Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa
O Festival Santa Teresa Gourmet chega à sua nona edição com sete dias de programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris: começou no último fim de semana e continuará neste feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 23 de abril. São dois finais de semana com lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate. A exemplo de edições anteriores, boa parte das atividades do festival vai se concentrar na Praça da Cultura, no Centro. O local terá uma praça de alimentação com atrativos como a tradicional Cantina da Nonna, cervejas artesanais capixabas, fogo de chão, parrilha e adega com vinhos e produtos de delicatéssen.
O festival gastronômico, que tem como tema “Itália é aqui”, vai reunir o melhor da cozinha da região, harmonizado com vinhos, cerveja artesanal capixaba e música para atender aos mais variados gostos. Serão mais de 40 restaurantes e cerca de dez cervejarias artesanais, distribuídos por toda a cidade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o organizador do evento, Eduardo Destefani, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Eduardo Destefani - 19-04-23

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