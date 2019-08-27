Santa Teresa e São Roque do Canaã permanecem sob alerta com estiagem

Seca no Rio Santa Joana Crédito: Wando Fagundes/TV Gazeta Noroeste

Os municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, estão em rodízio para o uso da água devido à seca na região e os agricultores só podem irrigar lavouras de dois em dois dias. E em uma força-tarefa, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), juntamente com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a Polícia Ambiental e as Prefeituras de São Roque do Canaã e Santa Teresa, realizou, na última semana, uma fiscalização conjunta nos dois municípios percorrendo os locais mais sensíveis e algumas propriedades que captam água para a irrigação de lavouras.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), explica que, no momento, a Agerh não aplica multas nem lacra bombas que puxam a água, e conta com a compreensão e colaboração dos irrigantes.

"Essa chuva que está ocorrendo [em agosto] prevalece na parte litorânea do Estado, mas quando entramos para a parte noroeste, elas não são suficientes, não tem volume para aumentar a vazão dos rios. O Santa Maria do Doce está com nível está muito baixo, assim como o Rio Santa Joana - bacia hidrográfica vizinha. Nesse período é até esperado que a chuva diminua, mas estamos vindo de uma crise hídrica. Não estamos tendo capacidade de recarga dos rios, por isso estamos observando essa queda na região Noroeste. E por outro lado, estamos vendo a demanda crescer, principalmente para irrigação", explica. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Anhert - 27-08-19