Santa Teresa: chuvas provocam alagamentos, queda de árvores e barreiras

O volume excessivo de chuva no Espírito Santo, nos últimos dias, provoca alagamentos, queda de árvores e de barreiras em trechos de rodovias e estradas que cortam a cidade de Santa Teresa, na região serrana do Estado. A pista em Santa Lúcia, na ES-261 (Santa Teresa x Fundão), por exemplo, uma das impactadas pela chuva, foi desobstruída nesta quinta-feira (1º). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito Kleber Medici, fala sobre a situação do município. Ouça a conversa completa!