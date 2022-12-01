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Chuvas no ES

Santa Teresa: chuvas provocam alagamentos, queda de árvores e barreiras

Quem detalha a situação na cidade é o prefeito Kleber Medici

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:09

Publicado em 

01 dez 2022 às 18:09
Chuva em Santa Teresa
Chuva em Santa Teresa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa
O volume excessivo de chuva no Espírito Santo, nos últimos dias, provoca alagamentos, queda de árvores e de barreiras em trechos de rodovias e estradas que cortam a cidade de Santa Teresa, na região serrana do Estado. A pista em Santa Lúcia, na ES-261 (Santa Teresa x Fundão), por exemplo, uma das impactadas pela chuva, foi desobstruída nesta quinta-feira (1º). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito Kleber Medici, fala sobre a situação do município. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA KLEBER MEDICE - PREF. DE SANTA TERESA - 01-12-22

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