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Saúde

Santa Rita: 'não há risco de se frequentar o hospital', garante infectologista

Ouça entrevista com a médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Santa Rita. Carolina Salume

Publicado em 27 de Outubro de 2025 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 out 2025 às 11:52
Hospital Santa Rita, em Vitória, onde mais de 30 funcionários foram infectados por agente ainda desconhecido
Hospital Santa Rita, em Vitória, onde mais de 30 funcionários foram infectados por agente ainda desconhecido Crédito: TV Gazeta/ Reprodução
A médica infectologista Carolina Salume, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Santa Rita. afirmou nesta segunda-feira (27), que a ala do hospital onde os funcionários apresentaram o quadro de síndrome respiratória foi esvaziada, assim como o centro cirúrgico anexo foi isolado. No entanto, destaca ela, não há suspensão de cirurgias na unidade hospitalar. nem de tratamentos, como os oncológicos, que estão acontecendo normalmente. A infectologista garantiu que não há risco de se frequentar o hospital, nem o entorno.  “A doença é restrita a uma ala do hospital, que é um setor de internação. Portanto, não há nenhuma recomendação, nenhum risco para a população que esteja no entorno do hospital. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar, porque os nossos funcionários que usam da rede pública de transporte têm sentido que as pessoas estão meio que se afastando deles”, declarou Carolina. As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim desta semana.
Entrevista Fernanda Queiroz - Carolina Salume - 27-10-25

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