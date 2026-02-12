Santa Leopoldina resgata carnaval de rua com bonecos gigantes e marchinhas

Para quem busca um Carnaval que une história, cultura e diversão para todas as idades, o destino certo fica nas montanhas capixabas. Santa Leopoldina, famosa por suas cachoeiras e casarios históricos, já está pronta para realizar um dos Carnavais de rua mais tradicionais do Espírito Santo. Com o icônico desfile dos Bonecos Gigantes, a cidade promete transformar suas ladeiras em um verdadeiro cenário de alegria, resgatando a essência das antigas folias.
A programação, preparada para receber turistas de todo o estado, equilibra o charme das bandas de marchinhas com a energia de shows regionais no Pátio de Festas. Além do agito noturno, as tardes serão marcadas por matinês dedicadas às crianças, garantindo que as famílias aproveitem a festa com segurança e tranquilidade. É a combinação perfeita entre o agito cultural do Centro Histórico e o frescor da natureza da região.
Quem detalha a logística de segurança, a estrutura preparada para os visitantes e os destaques da programação que começa nesta sexta-feira (13) é o prrefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prefeito Fernando Rocha - 12-02-26.mp3
SEXTA-FEIRA, 13/02
18h30 - Abertura Oficial
18h30 às 20h30 - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (saída do Pátio de Festas)
20h30 às 22h30 - Carnaval de Rua com Banda Show Leopoldinense (ruas da cidade)
22h à 01h - Show com o Grupo Sob Controle (Pátio de Festas)
SÁBADO, 14/02
18h30 às 21h - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
21h às 23h30 - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e bonecos gigantes (ruas da cidade)
23h30 às 01h - Show com Ton Oliver (Pátio de Festas)
DOMINGO, 15/02
16h às 19h - Matinê Divertida: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense, desfile de bonecos e recreação da Tia Lari (Praça da Independência)
18h às 20h30 - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
20h30 às 22h30 - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e os bonecos gigantes (ruas da cidade)
22h30 às 23h - Concurso Rainha e Princesas do Carnaval com apresentação Brasil Tambores (Pátio de Festas)
23h à 01h - Show com Andrea Nery (Pátio de Festas)
SEGUNDA-FEIRA, 16/02
16h às 18h30 - Matinê Divertida: Bloquinho Kids Leopoldinense, com a Banda de Marchinhas Leopoldinense, desfile de bonecos e recreação da Tia Lari (Praça da Independência)
18h às 20h30 - Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
20h30 às 23h - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e os bonecos gigantes (ruas da cidade)
23h à 01h - Show com SambaJu (Pátio de Festas)
TERÇA-FEIRA, 17/02
18h30 às 21h30 - Carnaval de Rua com a Banda de marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
21h30 às 23h30 - Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense (ruas da cidade)
22h30 à 01h - Show com Leo Mai (Pátio de Festas)