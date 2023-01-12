Sancionada lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial; entenda o que muda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na quarta-feira (11) projeto de lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. A proposta, aprovada pelo Congresso, aumenta de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos a pena de prisão pelo crime. Aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, o texto inscreve a injúria, hoje contida no Código Penal, na Lei do Racismo e cria o crime de injúria racial coletiva. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e especialista em criminologia, Flavio Fabiano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Flavio Fabiano - 12-01-23