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Prisão de dois a cinco anos

Sancionada lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial; entenda o que muda

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e especialista em criminologia, Flavio Fabiano, fala sobre as mudanças na lei

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 18:00

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

12 jan 2023 às 18:00
Racismo, denúncia, direitos humanos
Racismo, denúncia, direitos humanos Crédito: Pixabay
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na quarta-feira (11) projeto de lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. A proposta, aprovada pelo Congresso, aumenta de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos a pena de prisão pelo crime. Aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, o texto inscreve a injúria, hoje contida no Código Penal, na Lei do Racismo e cria o crime de injúria racial coletiva. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista e especialista em criminologia, Flavio Fabiano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Flavio Fabiano - 12-01-23

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