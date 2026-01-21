O que fazer?

Samu explica: saiba como agir diante de uma crise convulsiva!

Ouça o coordenador técnico do Samu no Espírito Santo, Thiago Bissoli

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 11:42

Patricia Vallim

Ambulância do Samu
Ambulância do Samu Crédito: Divulgação | Sesa
Ainda sobre o assunto convulsão, o Ministério da Saúde orienta que, durante uma convulsão, o foco é proteger a pessoa de se machucar, deitando-a de costas, protegendo a cabeça, afastando objetos, afrouxando roupas e virando-a de lado se babar, sem tentar segurar ou colocar nada na boca, e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192. A convulsão é uma contração muscular involuntária, geralmente com perda de consciência, e requer atenção médica, principalmente se for a primeira vez ou muito prolongada. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador técnico do Samu no Espírito Santo, Thiago Bissoli, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Thiago Bissoli - 21-01-26.mp3

