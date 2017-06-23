Samu 192 relata como foi feita a assistência às vítimas na BR-101

No início da manhã da última quinta-feira (22), um ônibus com 31 passageiros, além do motorista, uma carreta, que transportava uma rocha com 11 toneladas a mais que o permitido, e duas ambulâncias sofreram um acidente no quilômetro 343 da BR-101, em Guarapari. Até as 9 horas desta sexta-feira (23), 22 pessoas morreram e 21 saíram vivas.
Em meio a esse cenário, muitas pessoas que acompanharam as informações sobre a tragédia se questionaram sobre como foi realizado o trabalho de assistências às vítimas realizado pela equipe de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Saiba detalhes do assunto numa entrevista com coordenadora geral do SAMU 192, Juliana Oliveira. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Juliana Oliveira - 23-06-17