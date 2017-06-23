Samu 192 relata como foi feita a assistência às vítimas na BR-101

No início da manhã da última quinta-feira (22), um ônibus com 31 passageiros, além do motorista, uma carreta, que transportava uma rocha com 11 toneladas a mais que o permitido, e duas ambulâncias sofreram um acidente no quilômetro 343 da BR-101, em Guarapari. Até as 9 horas desta sexta-feira (23), 22 pessoas morreram e 21 saíram vivas.