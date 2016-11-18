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ENTREVISTA

Samarco terá que pagar pelo tratamento da água do Rio Doce em Colatina

O juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, Menandro Taufner, explica que a medida foi adotada diante de novos laudos que apontam que há chumbo e cadmio em níveis acima do tolerado

Publicado em 18 de Novembro de 2016 às 12:58

Publicado em 

18 nov 2016 às 12:58
Justiça determina que Samarco pague pelo uso de um produto biodegradável que é capaz de filtrar materiais pesados encontrados na água do Rio Doce. Em entrevista a CBN Vitória, o juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, Menandro Taufner, explica que a medida foi adotada diante de novos laudos que apontam que há chumbo e cádmio em níveis acima do tolerado pela legislação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juiz Menandro Taufner - 18-11-16
Já a Samarco, por nota, afirma que os laudos elaborados pelo laboratório Tommasi, credenciado pelo Inmetro, atestam que a água está apta para consumo, de acordo com a Portaria 2414 de 2011, do Ministério da Saúde.

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