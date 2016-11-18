Samarco terá que pagar pelo tratamento da água do Rio Doce em Colatina

Justiça determina que Samarco pague pelo uso de um produto biodegradável que é capaz de filtrar materiais pesados encontrados na água do Rio Doce. Em entrevista a CBN Vitória, o juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, Menandro Taufner, explica que a medida foi adotada diante de novos laudos que apontam que há chumbo e cádmio em níveis acima do tolerado pela legislação.