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ENTREVISTA

Samarco prevê retomada das atividades no segundo semestre deste ano

Em sua possível retomada, a mineradora deve voltar a operar com cerca de 60% de sua capacidade

Publicado em 11 de Janeiro de 2017 às 09:44

Publicado em 

11 jan 2017 às 09:44
A mineradora Samarco tem a expectativa de obter até o segundo semestre deste ano as licenças necessárias para a retomada das suas operações, desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.
Em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória, o gerente-geral de Estratégia, Gestão e Informação da Samarco, Alexandre Souto, ainda afirmou que em sua retomada a Samarco deve voltar com a operação de apenas duas das 4 usinas da empresa, em Anchieta (ES).
Em sua possível retomada, a mineradora deve voltar a operar com cerca de 60% de sua capacidade, segundo o gerente. "A expectativa é que até o segundo semestre deste ano vamos conseguir as licenças e retomar as nossas atividades", alega.
Entrevista - Patricia Vallim - Alexandre Souto - 11-01-17

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