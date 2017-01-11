Samarco prevê retomada das atividades no segundo semestre deste ano

A mineradora Samarco tem a expectativa de obter até o segundo semestre deste ano as licenças necessárias para a retomada das suas operações, desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.

Em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória, o gerente-geral de Estratégia, Gestão e Informação da Samarco, Alexandre Souto, ainda afirmou que em sua retomada a Samarco deve voltar com a operação de apenas duas das 4 usinas da empresa, em Anchieta (ES).

Em sua possível retomada, a mineradora deve voltar a operar com cerca de 60% de sua capacidade, segundo o gerente. "A expectativa é que até o segundo semestre deste ano vamos conseguir as licenças e retomar as nossas atividades", alega.