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Samarco não deve voltar a operar em 2017

Um novo período de lay off terá início em junho e vai envolver 800 funcionários da mineradora

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 14:03

Publicado em 

25 mai 2017 às 14:03
Unidade da Samarco em Achieta Crédito: Vitor Jubini A Gazeta
Sem operar desde novembro de 2015, a possibilidade de retomada das atividades ainda em 2017 está cada vez mais remota para a Samarco. Um novo período de lay off terá início em 1º de junho próximo e envolverá 800 funcionários da mineradora em Minas e Espírito Santo, conforme explica o gerente de retomada da Samarco, Alexandre Souto. Atualmente a empresa tem cerca de 1,8 mil empregados.
As atividades foram paralisadas após o rompimento da barragem de Fundão. Na ocasião, foram liberados mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos que devastou a vegetação nativa, poluiu a bacia do Rio Doce, destruiu comunidades e provocou a morte de 19 pessoas. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Souto - 25-05-17

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