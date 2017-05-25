Samarco não deve voltar a operar em 2017

Sem operar desde novembro de 2015, a possibilidade de retomada das atividades ainda em 2017 está cada vez mais remota para a Samarco. Um novo período de lay off terá início em 1º de junho próximo e envolverá 800 funcionários da mineradora em Minas e Espírito Santo, conforme explica o gerente de retomada da Samarco, Alexandre Souto. Atualmente a empresa tem cerca de 1,8 mil empregados.