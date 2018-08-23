Samarco deve reativar apenas uma usina em 2019, diz sindicato

A retomada das atividades da Samarco do Espírito Santo ainda é uma dúvida. Se por um lado, em entrevista recente ao jornal Folha de São Paulo, um executivo da BHP Billiton, empresa sócia da mineradora junto com a Vale no Brasil, estima um prazo de até dois anos para a retomada definitiva das operações, por outro lado, trabalhadores têm a expectativa de funcionamento de uma das quatro usinas, no Espírito Santo, até o final do primeiro semestre de 2019. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo, Max Célio Carvalho, explicou que este foi o prazo informado pela própria Samarco aos metalúrgicos.

Atualmente são 450 trabalhadores atuando na unidade localizada em Anchieta, no Sul do Estado. Max Célio Carvalho relata que desde o rompimento da barragem, em novembro de 2015, cerca de 3 mil funcionários entre diretos e terceirizados já deixaram a empresa.

Por nota, a Samarco informou que tem trabalhado para o retorno de suas operações, com segurança e o apoio das comunidades. Segundo a empresa, a expectativa é que as licenças necessárias para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas durante o ano de 2019.

Confira a nota da Samarco na íntegra:

"A Samarco, com o apoio de seus acionistas, tem trabalhado para voltar suas operações de forma responsável, com máxima segurança e apoio das comunidades. A expectativa é que as licenças necessárias para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas ao longo de 2019."