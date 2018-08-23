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Samarco deve reativar apenas uma usina em 2019, diz sindicato

Atualmente são 450 trabalhadores atuando na unidade localizada em Anchieta, no Sul do Estado

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 12:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2018 às 12:50
A retomada das atividades da Samarco do Espírito Santo ainda é uma dúvida. Se por um lado, em entrevista recente ao jornal Folha de São Paulo, um executivo da BHP Billiton, empresa sócia da mineradora junto com a Vale no Brasil, estima um prazo de até dois anos para a retomada definitiva das operações, por outro lado, trabalhadores têm a expectativa de funcionamento de uma das quatro usinas, no Espírito Santo, até o final do primeiro semestre de 2019. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo, Max Célio Carvalho, explicou que este foi o prazo informado pela própria Samarco aos metalúrgicos. 
Atualmente são 450 trabalhadores atuando na unidade localizada em Anchieta, no Sul do Estado. Max Célio Carvalho relata que desde o rompimento da barragem, em novembro de 2015, cerca de 3 mil funcionários entre diretos e terceirizados já deixaram a empresa. 
Por nota, a Samarco informou que tem trabalhado para o retorno de suas operações, com segurança e o apoio das comunidades. Segundo a empresa, a expectativa é que as licenças necessárias para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas durante o ano de 2019.
Confira a nota da Samarco na íntegra:
"A Samarco, com o apoio de seus acionistas, tem trabalhado para voltar suas operações de forma responsável, com máxima segurança e apoio das comunidades. A expectativa é que as licenças necessárias para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas ao longo de 2019."
Entrevista - Fernanda Queiroz - Max Célio Carvalho - 23-08-18

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