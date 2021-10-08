Saldanha: entenda as intervenções que serão realizadas na Casa do Turismo Capixaba

A Secretaria de Estado de Turismo publicou na última segunda-feira (4) um decreto que permite a desapropriação de parte da benfeitoria do Clube Saldanha da Gama para ampliação do sistema viário urbano, onde haverá a implantação de uma faixa de desaceleração. O objetivo é possibilitar acesso seguro ao antigo prédio do Clube Saldanha da Gama, em Vitória, inclusive com a implantação de um ponto de ônibus nas proximidades. A desapropriação integra o conjunto de ações para uso do espaço que em breve será a Casa do Turismo Capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, explica.