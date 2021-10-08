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Saldanha: entenda as intervenções que serão realizadas na Casa do Turismo Capixaba

Ouça detalhes das mudanças em uma entrevista com a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2021 às 10:36
Esquema da desapropriação de parte da benfeitoria do Clube Saldanha da Gama
Esquema da desapropriação de parte da benfeitoria do Clube Saldanha da Gama Crédito: Setur-ES/Divulgação
A Secretaria de Estado de Turismo publicou na última segunda-feira (4) um decreto que permite a desapropriação de parte da benfeitoria do Clube Saldanha da Gama para ampliação do sistema viário urbano, onde haverá a implantação de uma faixa de desaceleração. O objetivo é possibilitar acesso seguro ao antigo prédio do Clube Saldanha da Gama, em Vitória, inclusive com a implantação de um ponto de ônibus nas proximidades. A desapropriação integra o conjunto de ações para uso do espaço que em breve será a Casa do Turismo Capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, explica. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 08-10-21.mp3

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