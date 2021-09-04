Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

470 anos de Vitória

Saldanha da Gama será transformado na Casa do Turismo Capixaba

Conheça detalhes do projeto em uma entrevista com a secretária de Estado de Cultura, Lenise Loureiro

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2021 às 11:42
Saldanha da Gama, em Vitória
Saldanha da Gama, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na próxima quarta-feira, 8 de setembro, os capixabas vão poder visitar as obras de manutenção do Saldanha da Gama. Quem fala sobre o assunto é a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureuro, que também dá detalhes das áreas que serão locadas para um restaurante panorâmico e cervejaria artesanal. Acompanhe! O objetivo do projeto é transformar o local na Casa do Turismo Capixaba. 
A programação do dia 8 de setembro vai contar com apresentações culturais, a partir das 9h, uma apresentação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo às 10h, bateria da escola de samba Novo Império às 11h, e do meio-dia às 17h, estarão abertos para visitação o salão principal e os espaços comerciais disponíveis para locação.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Lenise Loureiro - 04-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Entenda em 7 pontos as novas tarifas de Trump e o que pode acontecer com o Brasil
Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados