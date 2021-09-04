Saldanha da Gama será transformado na Casa do Turismo Capixaba

Na próxima quarta-feira, 8 de setembro, os capixabas vão poder visitar as obras de manutenção do Saldanha da Gama. Quem fala sobre o assunto é a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureuro, que também dá detalhes das áreas que serão locadas para um restaurante panorâmico e cervejaria artesanal. Acompanhe! O objetivo do projeto é transformar o local na Casa do Turismo Capixaba.
A programação do dia 8 de setembro vai contar com apresentações culturais, a partir das 9h, uma apresentação da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo às 10h, bateria da escola de samba Novo Império às 11h, e do meio-dia às 17h, estarão abertos para visitação o salão principal e os espaços comerciais disponíveis para locação.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Lenise Loureiro - 04-09-21.mp3