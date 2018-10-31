Saldanha da Gama: Prefeitura detalha acordo com a Fecomércio

A Prefeitura de Vitória pretende doar o prédio do Saldanha da Gama para a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), através do Serviço Social do Comércio (Sesc). Para que isso ocorra é necessário um projeto de lei que foi encaminhado, no mês passado, à Câmara de Vereadores. A reforma, restauração e instalação do Museu de Colonização e Migração do Solo Espírito Santense no prédio do Saldanha da Gama deve custar R$ 20 milhões, na estimativa do Presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri. O prédio do Saldanha da Gama foi comprado pela prefeitura em 2006, por R$ 2 milhões. Depois de uma reforma, em 2010, a Secretaria Municipal de Esportes começou a funcionar no local. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, detalham a proposta. Confira!