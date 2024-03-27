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Segurança

'Salas Marias' começam a funcionar na próxima semana para vítimas de violência

Ouça entrevista com a delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública, Natalia Tenório

Publicado em 27 de Março de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2024 às 10:50
Governo inaugura Salas Marias no ES
Governo inaugura Salas Marias no ES Crédito: Governo do Espírito Santo
A partir do dia 1º de abril, o serviço de “Salas Marias” passará a operar nas Delegacias Regionais da Polícia Civil do Espírito Santo. Os espaços foram pensados para proporcionar atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica no Estado, garantindo a preservação da integridade física e psicológica das vítimas.
Em entrevista à CBN Vitória, a delegada da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Natalia Tenório, explica como funciona o atendimento nas Salas Marias. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Natalia Tenorio - 27-04-24

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