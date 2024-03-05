Salas de hidratação ajudam a prevenir casos graves de dengue em Vitória

Dengue Crédito: Shutterstock

Na última sexta (1º), a Prefeitura de Vitória inaugurou duas salas de hidratação venosa em Unidades de Saúde de Conquista e Maruípe. A iniciativa busca oferecer assistência ao paciente diagnosticado ou com suspeita de ter contraído alguma das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, como forma de prevenir maiores complicações. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Saúde de Vitória, Arlete Dutra, explica como funciona o centro de hidratação. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ARLETE DUTRA - 05-03-24

Além dessas duas novas salas de hidratação, todas as 29 Unidades de Saúde contam com cadeiras de hidratação.

Vitória já registrou 4.412 casos de dengue neste ano.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue clássica são febre alta (acima de 38°C), dor no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e de cabeça, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo.