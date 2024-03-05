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Saúde

Salas de hidratação ajudam a prevenir casos graves de dengue em Vitória

A subsecretária de Saúde de Vitória, Arlete Dutra, explica como funciona o centro de hidratação na Capital

Publicado em 05 de Março de 2024 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2024 às 11:38
Dengue
Dengue Crédito: Shutterstock
Na última sexta (1º), a Prefeitura de Vitória inaugurou duas salas de hidratação venosa em Unidades de Saúde de Conquista e Maruípe. A iniciativa busca oferecer assistência ao paciente diagnosticado ou com suspeita de ter contraído alguma das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, como forma de prevenir maiores complicações. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Saúde de Vitória, Arlete Dutra, explica como funciona o centro de hidratação. Ouça a conversa completa! 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ARLETE DUTRA - 05-03-24
Além dessas duas novas salas de hidratação, todas as 29 Unidades de Saúde contam com cadeiras de hidratação.
Vitória já registrou 4.412 casos de dengue neste ano.
Sintomas
Os principais sintomas da dengue clássica são febre alta (acima de 38°C), dor no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e de cabeça, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo.
Os sinais de alarme mais importantes e que exigem atenção redobrada são queda importante na pressão, sonolência, alteração no nível de consciência, hipotermia (queda significativa da temperatura do corpo), dor abdominal intensa, vômitos e sangramento.

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