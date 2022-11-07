Salário mínimo acima da inflação, isenção de IR e a volta do Bolsa Família

A equipe de transição do presidente eleito Lula trabalhará no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), até a posse do novo governo, em 1º de janeiro de 2023, a partir desta segunda-feira (7). Em entrevista à CBN Vitória, o deputado federal reeleito, Helder Salomão (PT), do partido do presidente eleito, fala sobre como deverá ocorrer essa transição e da interlocução e demandas que deverão ser enviadas pela bancada capixaba ao governo eleito. Ouça a conversa completa!