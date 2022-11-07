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Transição

Salário mínimo acima da inflação, isenção de IR e a volta do Bolsa Família

Segundo o deputado federal capixaba, Helder Salomão (PT), estes são alguns dos desafios para serem incluídos no Orçamento da União

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2022 às 11:00
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PT
A equipe de transição do presidente eleito Lula trabalhará no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), até a posse do novo governo, em 1º de janeiro de 2023, a partir desta segunda-feira (7). Em entrevista à CBN Vitória, o deputado federal reeleito, Helder Salomão (PT), do partido do presidente eleito, fala sobre como deverá ocorrer essa transição e da interlocução e demandas que deverão ser enviadas pela bancada capixaba ao governo eleito. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helder Salomão - 07-11-22.mp3

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