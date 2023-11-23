Salão do Livro Capixaba busca aproximar comunidades vulneráveis à literatura

Livros Crédito: Pexels

Após um período difícil de isolamento social, devido às restrições da pandemia da Covid-19, o cenário cultural capixaba está voltando a efervescer. Para encerrar o ano de 2023, o Salão do Livro Capixaba chega em sua primeira edição à sede da Capitania dos Portos, na Enseada do Suá, em Vitória, nesta quinta (23) e sexta (24). Durante os dois dias, rodas de conversa, lançamentos de livros, saraus e oficinas serão realizados no evento que busca incentivar a leitura e a escrita no Estado, aproximando comunidades vulneráveis à literatura Espírito-santense.

Em entrevista à CBN Vitória, o escritor e produtor cultural Manoel Goes compartilha os detalhes do evento e explica o que motivou a elaboração do projeto que pretende visitar outras cidades. “Incentivar os literatos do Estado é a grande mola propulsora do projeto”, destacou. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Manoel Goes - 23-11-23.mp3

Serão realizadas 20 atividades, entre saraus, teatro, danças, lançamentos de livros, debates, bate-papos, apresentação de documentários e oficinas.

O evento, aberto ao público, contará com literatura, cinema e música. Por ocorrer em um espaço militar, será necessário se identificar na entrada do evento.

AUTORES/LANÇAMENTOS:

1º Dia do Evento:

14h às 16h – Penha Franzotti “Benevente - o rio de nossa história”.

14h às 16h - Laurany Matiello “Macaco Peralta, em Santa Teresa”. (Vitória)

14h às 16h - Eliana Zandonade “O Mundo Colorido de Lides” (Vitória)

14h às 16h - Antônio Neto “Para Gostar de Ler”. (Serra)

16h às 18h - Betho Penedo “Quarto”. (Vitória)

16h às 18h - Advanir Rosa “Bruxas Diversas, Diversas Bruxas”. (Vila Velha)

16h às 18h - Fabiani Taylor “Os Fósseis” (livro com Ling. de Sinais - Piúma)

15h30 - Francisco Aurelio Ribeiro “ Olhar Estrangeiro”. (Vila Velha)

17h - Ilvan Filho “Uma Casinha lá no alto”. (Vitória)

17h - Fabíola Sampaio “Era uma vez Alegria”. (Vila Velha)

17h – Ester Abreu Vieira de Oliveira “ Surpresas de um Domingo no Parque”.

17h - Maria José Correa “ Matusa” e “O Céu de Fred”. (Vila Velha)

17h - Kátia Fialho “Minha Cariacica”. (Cariacia)

17h - João Roberto Vasco “Crônicas de Camburi”. (Vitória)

18h - Charles Araújo “Histórias que os animais contam” (Montanha)

2º dia do Evento:

14h às 16h - Sandra Valladão “Encontro Marcado”. (Vitória)

14h às 16h - Sonia Rosseto “Amazônia”. (Vitória)

14h às 16h - Maria das Graças Gozzer “O Casamento”. (Santa M. de Jetibá)

14h - Bárbara Gozzer Machado “São Sebastião, As Lembranças de um Rio”.(Santa M. de Jetibá)

16h - Edezio Caldeira “Dia e Hora é Diadora”. (Editora Zinia – Vitória)

16h às 18h - Rita de Cássia Menezes “ Poesias de Pedra”. (Vitória)

16h às 18h - Lilian Menenguci “ A gente, às vezes, é assim!”. (Vitória)

16h às 18h - Rita Côgo “A Caixa de Rudá”. (Guaçuí)

16h - Ailse Therezinha Cypreste Romanelli “Cobras e Lagartos” (Vila Velha)

16h - Josina (Jô) Drumond “Poemáqua”. (Vitória)

16h - Viviane Melo “ Agressão: Fundamentos Biopsicossociais” (Vitória)

17h - Elijance Marques “ Bolhas de Sabão”. (Vila Velha)

17h - Carlos Ola “O Guardião do Rio”. (Guaçuí)

17h - Brendda Neves “Elas”. (Vila Velha)

17h - Sara Ferreira “Indiozinho Curioso”. (Vitória)

17h - Clério Borges/ Martinha/ Sandra Lúcia - Lançamentos e presenças no stand da Academia de Letras e Artes da Serra.

17h - Sandrera “Amorança”. (Vitória).