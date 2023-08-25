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Esquenta para o Carnaval

Saiba tudo sobre os minidesfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo

Quem explica é o diretor de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe Silva Moyses

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2023 às 11:12
Sambão do Povo na véspera dos desfiles do Carnaval de Vitória/2023
Sambão do Povo na véspera dos desfiles do Carnaval de Vitória/2023 Crédito: Leonardo Silveira
Podem aquecer os tamborins que as Escolas de Samba do Espírito Santo já estão prontas para o "carnaval fora de época". Nesta sexta (25) e sábado (26), oito agremiações capixabas se apresentam ao público em uma prévia do que será levado ao Sambão do Povo, em fevereiro do ano que vem, através de dois minidesfiles. O evento é uma oportunidade para as escolas arrecadarem verba para os desfiles oficiais, além de se aproximarem dos foliões com a apresentação dos sambas-enredos escolhidos. MUG, Novo Império, Chegou O Que Faltava, Piedade, Jucutuquara, Boa Vista, Novo Império e Andaraí desfilam no Pátio das Alegorias, ao lado do Tancredão, em Mário Cypreste. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe Silva Moyses, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Filipe Silva Moysés - 25-08-23

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