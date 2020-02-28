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Imposto de renda

Saiba tudo sobre a entrega da declaração do imposto de renda

A entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda-feira (02) e vai até o dia 30 de abril

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 19:16

Publicado em 

28 fev 2020 às 19:16
Imposto de renda Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
A entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda-feira (02) e vai até o dia 30 de abril. Nesta edição do CBN Vitória tiramos várias dúvidas sobre o assunto com Carla Tasso, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Carla Tasso - 29-02-20
FIQUE ATENTO:
Quem deve declarar?
Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.
Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;
Quem obteve, em qualquer mês de 2019, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
Quem teve, em 2019, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;
Quem tinha, até 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2019;
Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.
Fique atento!
Quem optar pela declaração simplificada abre mão de todas as deduções admitidas na legislação tributária, como aquelas por gastos com educação e saúde, mas tem direito a uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34, mesmo valor do ano passado.

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