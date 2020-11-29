Saiba tudo sobre a elaboração do orçamento do seu município

Tudo que será feito pelos prefeitos em suas cidades no próximo quatro anos e envolva a utilização de verba passa por ele: o orçamento municipal. É através dele que são administrados os repasses financeiros federais e estaduais e todo o dinheiro arrecadado pelo próprio município. A elaboração desse documento é obrigatória e regida por três leis: o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Quem vai explica mais sobre essas leis e a elaboração do orçamento público municipal, ao vivo, é o conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Coelho. Também participa da conversa o comentarista econômico da CBN Vitória, Fernando Galdi. Ouça!