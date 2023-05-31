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Fest Gastronomia

Saiba quem são os finalistas do Prêmio HZ Gastrô 2023

A editora de gastronomia do site HZ, Evelize Calmon, traz a lista dos finalistas

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 18:11

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

31 mai 2023 às 18:11
Prêmio HZ Gastrô
Prêmio HZ Gastrô Crédito: Rede Gazeta
Chegou a hora de conhecer os finalistas do Prêmio HZ Gastrô, criado pela Rede Gazeta para eleger os melhores restaurantes da Grande Vitória por meio do voto popular na internet. Ao todo, 43 estabelecimentos concorrem em 10 categorias, que têm cinco finalistas cada uma, e outros três endereços serão eleitos pelo público por menção livre nas categorias Brigadeiro, Coxinha e Feijoada. A premiação dos vencedores acontecerá no evento Fest Gastronomia, que vai reunir diversas atrações gastronômicas e culturais nos dias 7,8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Já estão confirmados shows de Frejat e Vanessa da Mata, e os ingressos estão à venda pelo Superticket. Na cerimônia de premiação, uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada com um troféu especial. A votação do Prêmio HZ Gastrô será 100% on-line e terá início na quinta-feira, 1º de junho, pela página do Fest Gastronomia. A editora de gastronomia do site HZ, Evelize Calmon, falou sobre o evento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Evelize Calmon - 31-05-23

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