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IMUNIZAÇÃO

Saiba quem pode se vacinar na rede pública contra a gripe

Ouça a entrevista com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2019 às 12:08
Começou nesta quarta-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe. Neste ano o início foi antecipado da campanha e houve também o aumento de 5 para 6 anos incompletos a idade para imunização de crianças, como explica em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo. No Estado, 1.036.563 pessoas estão aptas a receber a vacina. 
Além dos pequenos, o Ministério da Saúde também estipulou outros grupos que devem ser imunizados pelo SUS: gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 dias); indivíduos com 60 anos ou mais de idade; professores; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e funcionários do sistema prisional.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 10-04-19

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