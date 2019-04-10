Saiba quem pode se vacinar na rede pública contra a gripe

Começou nesta quarta-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe. Neste ano o início foi antecipado da campanha e houve também o aumento de 5 para 6 anos incompletos a idade para imunização de crianças, como explica em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo. No Estado, 1.036.563 pessoas estão aptas a receber a vacina.