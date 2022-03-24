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Saúde

Saiba quem pode se vacinar contra a gripe no ES

A secretaria de Estado da Saúde pretende imunizar 1,5 milhão de pessoas este ano. A campanha começa com os idosos e profissionais de saúde

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:38
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem a expectativa de vacinar 1,5 milhão de pessoas contra o vírus da gripe Influenza no Espírito Santo. Conforme divulgado, a campanha de vacinação acontecerá em duas etapas, durando até o dia 3 de junho. Na última terça-feira (22), o Estado recebeu novas doses de imunizantes. O "Dia D" de imunização está programado para o dia 30 de abril. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, detalha como será a vacinação. A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade e de distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias. 
Segundo a Sesa, para este ano, a primeira etapa vai contemplar os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde. A vacinação para a primeira etapa ocorre até o dia 02 de maio. Na segunda etapa, com previsão de início no dia 03 de maio, serão contemplados: crianças (6 meses a menores de 5 anos), além de gestantes; puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso; trabalhadores Portuários; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grillo - 24-03-22
Campanhas de vacinação acontecerão ao mesmo tempo
Para este ano, os capixabas terão outras oportunidades de atendimento na ida ao ponto de vacinação do município. É que concomitante à Campanha de Vacinação contra a Influenza, também está disponível para alguns públicos, doses contra o sarampo, além da vacinação contra a Covid-19.
A população idosa com 60 anos ou mais, que será contemplada na primeira etapa de vacinação contra gripe, também poderá colocar o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia, caso haja atraso em alguma dose. Para aqueles que estão com o esquema completo com três doses, há ainda a oportunidade de tomar a quarta dose, que foi autorizada no Estado, nessa segunda-feira (21).
Em relação aos trabalhadores da saúde, há a oferta de doses contra o sarampo, por meio da 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo.
Já para as crianças, os pais devem ficar atentos às datas, uma vez que as campanhas de Influenza e Sarampo para este público têm previsão de início no dia 03 de maio. 
[fonte: Sesa-ES]

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