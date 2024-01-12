Saiba qual a programação de verão nas praias da Serra

É verão! Tempo de praia, sol, férias... e de curtir as programações gratuitas nas cidades da Grande Vitória! Depois de conhecermos a programação de verão nas cidades de Vitória e Cariacica, agora é a vez da Serra. Segundo a administração municipal, os balneários que vão contar com shows são as praias de Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, com ritmos como sertanejo, gospel, pop, samba, axé e forró. Neste fim de semana, Jacaraípe vai ter muita agitação na areia da praia a partir do sábado (13) com a abertura da Arena de Verão 2024. A arena vai contar com atividades esportivas e diversão para toda a família todos os dias da semana, até o dia 28 de janeiro, com programação das 7 às 19 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, traz detalhes da programação. Ouça a conversa completa!