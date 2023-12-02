Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tempo do Advento

Saiba qual a data correta para montar a sua árvore de Natal

Pe. Rodrigo Chagas, Coordenador da Comissão de Liturgia da Arquidiocese, explica porque é um erro montar antes do tempo certo

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 12:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 dez 2023 às 12:23
Árvore de Natal
Árvore de Natal Crédito: Pexels
O Natal está próximo e muitas pessoas já começaram com a montagem das árvores. No entanto, existe um tempo certo para realizar as decorações. O chamado Tempo do Advento contempla o intervalo entre a preparação, que começa no próximo domingo (3) até a chegada de Jesus, em 25 de dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, o padre da Arquidiocese da capital, Rodrigo Chagas, Coordenador da Comissão de Liturgia da Arquidiocese, explica porque é um erro as pessoas montarem a árvore de Natal antes do tempo certo. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - PADRE RODRIGO CHAGAS - 02-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados