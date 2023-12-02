Saiba qual a data correta para montar a sua árvore de Natal

O Natal está próximo e muitas pessoas já começaram com a montagem das árvores. No entanto, existe um tempo certo para realizar as decorações. O chamado Tempo do Advento contempla o intervalo entre a preparação, que começa no próximo domingo (3) até a chegada de Jesus, em 25 de dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, o padre da Arquidiocese da capital, Rodrigo Chagas, Coordenador da Comissão de Liturgia da Arquidiocese, explica porque é um erro as pessoas montarem a árvore de Natal antes do tempo certo. Ouça a conversa completa!