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ENTREVISTAS

Saiba quais serão os principais investimentos portuários para 2018

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 18:40

Publicado em 

28 dez 2017 às 18:40
A ampliação de Barra do Riacho e a finalização da obra de dragagem do Porto de Vitória foram alguns dos fatos que chamaram a atenção, ao longo deste ano, sobre as ações envolvendo promessas da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Em nossa série de entrevistas, na Retrospectiva 2017, nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista junto a diretora de Planejamento e Desenvolvimento da Codesa, Mayara Chaves. Em destaque você também confere as perspectivas para 2018.
Entrevista - John Gomes - Maiara Codesa - 28-12-17.mp3

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