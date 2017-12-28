Saiba quais serão os principais investimentos portuários para 2018

A ampliação de Barra do Riacho e a finalização da obra de dragagem do Porto de Vitória foram alguns dos fatos que chamaram a atenção, ao longo deste ano, sobre as ações envolvendo promessas da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Em nossa série de entrevistas, na Retrospectiva 2017, nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista junto a diretora de Planejamento e Desenvolvimento da Codesa, Mayara Chaves. Em destaque você também confere as perspectivas para 2018.