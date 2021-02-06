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Mercado de trabalho

Saiba quais serão as profissões que vão "bombar" no ES neste ano

As empresas, as indústrias, o comércio urbano e até mesmo as atividades informais precisaram se reinventar para se manterem funcionando

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 09:11

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

06 fev 2021 às 09:11
Automação do trabalho nas indústrias Crédito: Divulgação
A pandemia do novo coronavírus transformou não somente as nossas relações sociais como também as profissionais. As empresas, as indústrias, o comércio urbano e até mesmo as atividades informais precisaram se reinventar para se manterem funcionando. Para falar sobre os desafios do mercado de trabalho e apontar quais as profissões que devem ganhar espaço neste ano de 2021, vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Kátia Vasconcelos -06-02-21.mp3

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