Saiba quais serão as profissões que vão "bombar" no ES neste ano

A pandemia do novo coronavírus transformou não somente as nossas relações sociais como também as profissionais. As empresas, as indústrias, o comércio urbano e até mesmo as atividades informais precisaram se reinventar para se manterem funcionando. Para falar sobre os desafios do mercado de trabalho e apontar quais as profissões que devem ganhar espaço neste ano de 2021, vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos. Acompanhe!