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Saiba quais são os riscos da produção caseira do "slime"

As orientações são do médico alergista e imunologista, Nelson Guilherme Bastos Cordeiro, membro do departamento Científico de Dermatite Atópica e de Contato da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2019 às 12:27
Depois de mais uma criança ser internada, em virtude de uma intoxicação envolvendo uma brincadeira que virou febre entre a garotada, a produção de slime caseiro entrou no radar médico. Já há alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Sociedade de Pediatria e também da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia para os riscos de edemas cutâneos e também para a intoxicação.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o médico alergista e imunologista, Nelson Guilherme Bastos Cordeiro, membro do departamento Científico de Dermatite Atópica e de Contato da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, explica que o grande problema do slime caseiro é a reação química que ocorre com a mistura dos ingredientes, um polímero. 
Na internet é possível encontrar diversas receitas para a fabricação caseira e a maioria dos ingredientes é encontrada em papelarias e farmácias. O médico adverte que um dos produtos, o ácido bórico ou bórax, é altamente concentrado e tóxico. Já a água boricada tem concentrações menores do ácido bórico. 
De acordo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o bórax é classificado como uma substância extremamente tóxica. Nos produtos comercializados no país, o órgão determina que nenhuma quantidade de bórax seja manipulada por crianças. 
Entre as manifestações que podem surgir com a manipulação de produtos utilizados na fabricação caseira do slime estão as erupções cutâneas, as reações alérgicas e vermelhidão, detalhou o alergista Nelson Guilherme Bastos Cordeiro. Para ele, quanto mais produtos são adicionados à mistura, como hidrante, shampoo e até amaciante de roupas, maior o risco de reação. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nelson Guilherme Bastos Cordeiro - 28-10-19

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