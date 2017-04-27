Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Saiba quais são os principais pontos aprovados na reforma trabalhista
ENTREVISTA

Saiba quais são os principais pontos aprovados na reforma trabalhista

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado trabalhista Alberto Nemer explica os pontos de destaque na reforma

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 19:40

Publicado em 

27 abr 2017 às 19:40
A Câmara dos Deputados concluiu, na madrugada desta quinta-feira (27), a votação da proposta de reforma trabalhista do governo. Eram necessários pelo menos 257 e a proposta foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários, o texto segue agora para o Senado. Entre outros pontos, a reforma estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado "negociado sobre o legislado".
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado trabalhista Alberto Nemer explica os pontos de destaque na reforma:
Entrevista - Fabio Botacin - Alberto Nemer - 27-04-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados