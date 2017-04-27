Saiba quais são os principais pontos aprovados na reforma trabalhista

A Câmara dos Deputados concluiu, na madrugada desta quinta-feira (27), a votação da proposta de reforma trabalhista do governo. Eram necessários pelo menos 257 e a proposta foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários, o texto segue agora para o Senado. Entre outros pontos, a reforma estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado "negociado sobre o legislado".