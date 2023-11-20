Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fique por dentro!

Saiba quais são os objetos mais sujos do nosso dia a dia

Quem conta é o professor Doutor em Ciências de Alimentos, Rodrigo Scherer

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2023 às 11:30
celular e direção
celular e direção Crédito: Pixabay
Pesquisas realizadas por diferentes universidades revelam que carrinho de supermercado, celular, apoio do transporte público e até escova de dentes estão entre os itens que podem carregar mais fungos e bactérias nocivas à saúde. Isso acontece devido ao manuseio excessivo ou compartilhado dos materiais, no caso dos objetos secos. Já em ambientes molhados, a umidade é um agravante para a proliferação de bactérias. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Rodrigo Scherer, Doutor em Ciências de Alimentos, explica quais riscos esses objetos trazem e quais medidas tomar para prevenção de doenças. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Rodrigo Scherer - 20-11-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados