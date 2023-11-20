Saiba quais são os objetos mais sujos do nosso dia a dia

Pesquisas realizadas por diferentes universidades revelam que carrinho de supermercado, celular, apoio do transporte público e até escova de dentes estão entre os itens que podem carregar mais fungos e bactérias nocivas à saúde. Isso acontece devido ao manuseio excessivo ou compartilhado dos materiais, no caso dos objetos secos. Já em ambientes molhados, a umidade é um agravante para a proliferação de bactérias. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Rodrigo Scherer, Doutor em Ciências de Alimentos, explica quais riscos esses objetos trazem e quais medidas tomar para prevenção de doenças. Ouça a conversa completa!